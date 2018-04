Serbia-Kosovo: candidato presidenza Montenegro Djukanovic, Pristina non tornerà sotto Belgrado

- Pensare che il Kosovo possa tornare alla Serbia è solo “una perdita di tempo”. Lo ha dichiarato il leader del Partito democratico dei socialisti (Dps) del Montenegro, Milo Djukanovic, ripreso dal sito di informazione "Vijesti". La Serbia, a detta del candidato alla presidenza montenegrina, ha perso il Kosovo a causa delle “politiche fallimentari del passato”, in riferimento al conflitto del 1999 che portò all’intervento della Nato. “Il Montenegro non ha riconosciuto l’indipendenza del Kosovo a causa della pressione dei paesi occidentali, ma perché convinto di dover vedere la realtà per quello che è”, ha spiegato il leader del Dps. Il riconoscimento di Pristina ha inoltre contribuito alla stabilità regionale, ha aggiunto Djukanovic, secondo cui la Serbia non può più pensare di avere una reale influenza sul Kosovo. (segue) (Mop)