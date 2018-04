Serbia-Kosovo: candidato presidenza Montenegro Djukanovic, Pristina non tornerà sotto Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Djukanovic ha già ricoperto un incarico presidenziale dal 1998 al 2002 e in caso di vittoria nelle elezioni di domani subentrerà al collega di partito Filip Vujanovic, che ha ricoperto l'incarico del capo dello stato per due mandati. Oltre a Djukanovic e Vujanovic, l'unico altro presidente del Montenegro moderno è stato Momir Bulatovic, che ha ricoperto a propria volta l'incarico per due mandati. Oltre a Djukanovic, figurano sulla lista elettorale il candidato del Vero Montenegro Marko Milacic, il candidato apartitico sostenuto da una buona parte dell'opposizione Mladen Bojanic, il candidato del Partito della giustizia e della riappacificazione Hazbija Kalac, il candidato del gruppo Azione civica Vasilije Milickovic, il rappresentante della Coalizione serba Dobrilo Dedeic e il candidato del Partito social-democratico e l'unica donna sulla lista Draginja Vuksanovic. (Mop)