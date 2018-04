Bulgaria: primo ministro Borisov domani in visita in Kosovo

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov si recherà domani in visita in Kosovo. Lo rende noto l’ufficio stampa del governo di Sofia, ripreso dall’agenzia “Bta”. Il premier incontrerà il presidente kosovaro Hashim Thaci, per discutere le modalità di approfondimento dell’integrazione europea dei paesi dei Balcani occidentali, e garantire pace e sicurezza nella regione. Altro tema dell’agenda dell’incontro saranno i progetti infrastrutturali e la connettività digitale fra i sei paesi dei Balcani e l’Unione europea. Borisov dovrebbe avere inoltre una riunione con l’omologo Ramush Haradinaj e con il direttore dell’ufficio dell’Ue in Kosovo, Nataliya Apostolova. A far parte della delegazione bulgara sarà anche il ministro della Difesa e vicepremier Krasimir Karakachanov. (Bus)