Kosovo-Bulgaria: presidente Thaci riceve premier Borisov, da Sofia sostegno a adesione Balcani nell'Ue

- I paesi dei Balcani occidentali devono allinearsi ai criteri dell'Unione europea per unirsi alla famiglia europea e trarre beneficio dai suoi finanziamenti. Lo ha affermato il premier bulgaro Bojko Borisov nella conferenza stampa congiunta di oggi a Pristina con il presidente kosovaro Hashim Thaci. L'agenzia di stampa "Bta" riferisce che Borisov ha invitato Pristina e Belgrado a riattivare il dialogo per la normalizzazione dei rapporti, "in modo da risolvere i problemi" e permettere al Kosovo "di fare domanda di adesione all'Ue". Borisov ha inoltre affermato che un'altra notizia positiva per la regione balcanica è data dai negoziati in corso tra Skopje e Atene volti a risolvere l'annosa disputa sul nome. (segue) (Kop)