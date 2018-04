Serbia: fonti stampa, Dejan Stankovic prossimo ministro allo Sport (2)

- Successivamente la premier serba ha precisato che le sostituzioni al governo saranno rimandate fino ad un miglioramento della situazione in Kosovo, la quale riveste un tema di priorità nazionale . "Ho detto (in precedenza) che un rimpasto di governo è per un migliore e più rapido funzionamento del governo stesso, ma d'altra parte, questo governo lavora e sono fiera dei risultati che abbiamo come squadra", ha precisato. Le relazioni fra Belgrado e Pristina si sono fatte più tese dopo l'arresto, avvenuto alla fine di marzo a Mitrovica, del direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo Marko Djuric e la conseguente uscita dal governo kosovaro di Lista serba, la fora rappresentativa dei serbi del Kosovo. Prima di tali avvenimenti la Brnabic ha dichiarato che un rimpasto è necessario affinché l'esecutivo funzioni come una squadra. "Desidero iniziare (le operazioni di rimpasto) al più presto e terminare nel più breve tempo possibile", ha aggiunto. (segue) (Seb)