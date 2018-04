Germania-Serbia: presidente serbo Vucic, faremo "di tutto" per evitare conflitti nei Balcani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 febbraio l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, ha raggiunto Juncker e Hahn a Sarajevo e con loro è partita alla volta del Kosovo. L'ultima tappa (primo marzo) è stata per i tre rappresentanti europei la Bulgaria, che detiene la presidenza Ue di turno. L'incontro fra Merkel e Vucic oggi a Berlino ha visto al centro anche il dialogo per la normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. La Serbia "sta conducendo un'attività diplomatica mirata a trovare una soluzione duratura al problema del Kosovo": lo ha detto oggi il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic all'emittente "Tv Prva", commentando la visita a Berlino del presidente Vucic. Dacic ha poi menzionato la visita di ieri a Belgrado del ministro francese Jean-Yves Le Drian. "Senza la Francia e la Germania è difficile che possa essere negoziata una soluzione con i partner europei", ha detto Dacic. (Seb)