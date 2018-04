Germania-Serbia: cancelliere Merkel, incontro odierno con presidente serbo contribuirà a soluzione per Kosovo

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel si è detta fiduciosa del fatto che l'incontro odierno con il presidente serbo Aleksandar Vucic potrà contribuire all'individuazione di una soluzione per il problema del Kosovo. In una conferenza stampa congiunta con il capo dello stato serbo la Merkel ha osservato che è indispensabile trovare una soluzione "per quanto possa essere difficile". Il presidente Vucic ha detto nella stessa conferenza stampa che per Belgrado "è importante" ascoltare le posizioni del cancelliere Merkel. "Il cammino europeo è di vitale importanza per noi e dovremo prendere numerose decisioni difficili se vogliamo l'adesione Ue. Se questa sarà nel 2025 o in un qualche altro momento, questo dipende da noi e dall'attuazione delle riforme, ma anche da altri fattori nella regione", ha detto il capo dello stato serbo che ha poi ringraziato la Merkel per la grande attenzione che dedica alla Serbia e alla regione. La Germania, ha aggiunto, è per la Serbia il partner più importante. (segue) (Seb)