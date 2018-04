Germania-Serbia: cancelliere Merkel, incontro odierno con presidente serbo contribuirà a soluzione per Kosovo (2)

- "La Germania è per la Serbia è il partner più importante e il paese più significativo in Ue", ha detto il capo dello stato serbo. Il presidente serbo Aleksandar Vucic si trova oggi a Berlino per un incontro con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Al centro del colloquio sono stati il percorso di integrazione europea della Serbia, i rapporti economici bilaterali e i principali temi di attualità per l'Ue. Nella conferenza stampa odierna a Berlino, la Merkel ha menzionato la visita compiuta alla fine di febbraio dal presidente della Commissione Ue Juncker nella regione dei Balcani occidentali, conclusa il primo marzo con la tappa a Sofia dove ha preso parte insieme con il commissario all'Allargamento Johannes Hahn e l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, ad una riunione dei leader dei paesi dei Balcani occidentali. (segue) (Seb)