Ue: Consiglio Affari esteri riunito il 16 aprile a Lussemburgo, su tavolo dossier Siria, Iran e Russia (8)

- Anche qui la posizione dei Ventotto non è del tutto unitaria: da un lato paesi che, come l'Italia, sono più favorevoli all'allargamento, dall'altro Stati più scettici sul processo di adesione come Francia e Germania. Altro ostacolo, in vista del vertice di Sofia in Bulgaria, è la posizione della Spagna, che non riconosce il Kosovo. Rispetto agli altri quattro Stati membri che non riconoscono l'indipendenza di Pristina (vale a dire Grecia, Cipro, Romania e Slovacchia), Madrid avrebbe però assunto un atteggiamento di totale chiusura rispetto alla messa a punto di dichiarazione comune dei Ventotto e dei paesi dei Balcani alla fine del vertice di Sofia. La Spagna blocca l'adozione di una dichiarazione "Ventotto+Sei", la quale al di là delle iniziative concrete da adottare dovrebbe essere il risultato politico del vertice, sostenendo che il summit del 2003 a Salonicco non può essere considerato un precedente. (segue) (Beb)