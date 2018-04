Kosovo: Bejtush Gashi nominato nuovo ministro Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha nominato Bejtush Gashi nuovo ministro dell’Interno, dopo la rimozione dall’incarico di Flamur Sefaj. Lo riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", specificando che il nome di Gashi è stato proposto dal leader del partito Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr), Behgjet Pacolli. In precedenza, L’Akr aveva indicato Florian Qehaja come nuovo ministro dell'Interno. Qehaja aveva confermato di essere stato contattato dal partito partner della coalizione governativa per sostituire il dimissionario Flamur Sefaj. Anche il direttore dell'agenzia di intelligence kosovara (Kia), Driton Gashi, ha presentato le sue dimissioni, secondo quanto confermato il ministro della Giustizia di Pristina Abelard Tahiri in un'intervista per l'emittente televisiva "T7". La decisione di Haradinaj di rimuovere Sefaj e Gashi dal loro incarico è stata presa il 30 marzo scorso alla luce della gestione poco chiara dell'arresto e l'estradizione immediata di sei cittadini turchi che si trovavano in Kosovo. I sei erano accusati dalle autorità turche di appartenere all’organizzazione di Gulen. (segue) (Kop)