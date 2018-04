Ue: Consiglio Affari esteri riunito oggi a Lussemburgo, su tavolo dossier Siria, Iran e Russia (9)

- La Spagna blocca l'adozione di una dichiarazione "Ventotto+Sei", la quale al di là delle iniziative concrete da adottare dovrebbe essere il risultato politico del vertice, sostenendo che il summit del 2003 a Salonicco non può essere considerato un precedente. In quell'occasione, il Kosovo non aveva ancora annunciato la sua indipendenza dalla Serbia. Semmai, a dover essere considerato un precedente, sarebbe la ministeriale del 2014 a Salonicco, al termine della quale fu diramata soltanto una dichiarazione della presidenza dell'Ue. Madrid vorrebbe quindi una dichiarazione del presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, al posto di quella dei Ventotto, al termine del vertice di Sofia. Gli altri quattro paesi che non riconoscono il Kosovo propongono invece una dichiarazione dei Ventotto, ma senza i sei paesi dei Balcani. (Beb)