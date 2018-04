Kosovo: partito Ldk punta ad accordo per elezioni anticipate

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) punta al raggiungimento di un accordo tra i partiti politici per preparare il paese alle elezioni anticipate. Il capo gruppo parlamentare del maggiore partito di opposizione, Avdullah Hoti, ha detto che "ogni giorno senza questo tipo di accordo è un giorno perso per il Kosovo". A suo modo di vedere, scrive il quotidiano "Epoka", il governo di Pristina ha perso la maggioranza nel parlamento e la prospettiva di nuove elezioni è l'unica strada per uscire dall'attuale stallo. "Ci aspettiamo che le altre forze politiche si uniscano alla nostra iniziativa per una tavola rotonda finalizzata ad accordarci sulle modalità per superare l'attuale situazione", ha osservato Hoti. Secondo il quotidiano "Zeri", l'iniziativa dell'Ldk sarebbe destinata al fallimento in quanto gli altri grandi partiti del Kosovo non sostengono lo scenario di elezioni anticipate. (segue) (Kop)