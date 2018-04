Kosovo: arresto cittadini turchi, vicedirettore intelligence non si prenseta davanti a commissione parlamentare

- Il vicedirettore dell'agenzia d'intelligence kosovara (Aki) Latif Merovci non si è presentato oggi davanti alla Commissione parlamentare, dove era atteso per riferire sulla vicenda dell'arresto e dell'estradizione di sei cittadini turchi sospettati di legami con l'ex imam Fetullah Gulen. Nonostante l'assenza di Merovci, la commissione sta discutendo, come riferisce l'emittente "Rtk", le dinamiche dell'arresto e dell'estradizione avvenuta in collaborazione con i Servizi segreti turchi. La vicenda ha creato tensioni tra Kosovo e Turchia ed all'interno del governo di Pristina. Il direttore dell'agenzia di intelligence kosovara (Kia), Driton Gashi, ha presentato ufficialmente nei giorni scorsi le sue dimissioni. Anche il ministro dell'Interno Flamur Sefaj ha già confermato di aver lasciato l'incarico in seguito alla vicenda. (segue) (Kop)