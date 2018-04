Serbia: ministro Esteri Dacic, attività diplomatica Belgrado mirata a soluzione problema Kosovo (2)

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic si trova oggi a Berlino per un incontro con il cancelliere tedesco Angela Merkel. Al centro del colloquio sono il percorso di integrazione europea della Serbia, i rapporti economici bilaterali e i principali temi di attualità per l'Ue. Anche il dialogo teso alla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado è un tema centrale del colloquio di oggi a Berlino. Per quanto riguarda le relazioni tra Pristina e Belgrado, nelle ultime settimane è stato registrato un innalzamento delle tensioni, in particolare dopo l'arresto del direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric, fermato e rilasciato a Mitrovica per una visita "non autorizzata" secondo le autorità di Pristina. (segue) (Seb)