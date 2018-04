Balcani: sondaggio Bers, nella regione legami politici "indispensabili" per garantire successo impresa

- Nei Balcani occidentali, i legami politici sono indispensabili per garantire il successo nel mondo imprenditoriale: lo rivela un sondaggio realizzato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), nell'ambito del suo rapporto sui paesi in transizione, secondo il quale, a dirlo sarebbe oltre un terzo delle imprese interpellate. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) risulta il paese dove il 45 per cento delle imprese considerano i legami politici molto importanti. A seguire la Bosnia, con il 44 per cento, l'Albania con il 43 per cento, la Serbia con il 40 per cento, il Kosovo con il 34 per cento ed il Montenegro con il 27 per cento. (segue) (Alt)