Germania-Serbia: cancelliere tedesco Merkel, Belgrado importante per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è un paese chiave per la regione dei Balcani occidentali con cui la Germania collabora intensamente: lo ha detto il cancelliere tedesco Angel Merkel dopo l'incontro a Berlino con il presidente serbo Aleksandar Vucic. "La Serbia ha un ruolo chiave anche nel Kosovo e in Bosnia Erzegovina e per questo è importante che operiamo un continuo e intenso scambio di pareri", ha osservato Merkel aggiungendo che è stato concordato che nella prima metà di quest'anno venga condotto un dialogo intenso con la Serbia e gli altri paesi della regione, perché l'avvicinamento dei Balcani occidentali all'Ue è stato posto dalla Bulgaria come priorità della propria presidenza Ue di turno. (segue) (Seb)