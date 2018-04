Kosovo: arresto cittadini turchi, vicedirettore intelligence non si prenseta davanti a commissione parlamentare (4)

- Secondo Haradinaj, il Kosovo non dà consigli alla Turchia e quindi si aspetta lo stesso da Ankara in quanto è in grado di gestire i propri affari interni senza indicazioni da parte di Erdogan. Haradinaj ha così risposto alle frasi del presidente turco, che ha criticato sabato la gestione da parte delle autorità kosovare dell'arresto ed estradizione di sei cittadini turchi, accusati di essere legati al movimento Feto dell'ex imam Fetullah Gulen. Il presidente turco Erdogan, ha criticato duramente il primo ministro del Kosovo Haradinaj per aver rimosso dall’incarico il ministro dell’Interno. (segue) (Kop)