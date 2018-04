Kosovo: arresto cittadini turchi, vicedirettore intelligence non si prenseta davanti a commissione parlamentare (2)

- Una commissione parlamentare d'inchiesta per chiarire la vicenda dell'arresto e dell'estradizione dal Kosovo dei sei cittadini turchi: l'istituzione di questo ente è una delle principali misure prese nei giorni scorsi a Pristina nel corso della sessione d'emergenza del parlamento kosovaro. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Koha Ditore", la sessione straordinaria del legislativo è stata caratterizzata dall'assenza del presidente del parlamento Kadri Veseli, mentre i deputati in aula hanno accusato il presidente Hashim Thaci e il premier Ramush Haradinaj per le mancanze nella gestione del caso. I deputati di etnia albanese hanno sottolineato le violazioni dei diritti umani subite dai cittadini estradati dal Kosovo alla Turchia, mentre alcuni deputati turchi del parlamento di Pristina hanno sostenuto la tesi della necessità dell'estradizione immediata dei sei connazionali accusati di essere legati al movimento Feto dell'ex imam Fetullah Gulen. (segue) (Kop)