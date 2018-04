Serbia: ministro Esteri Dacic, attività diplomatica Belgrado mirata a soluzione problema Kosovo (3)

- Le tensioni hanno avuto riflessi sulla necessità di redigere lo Statuto dell'associazione dei comuni a maggioranza serba. "L'Accordo di Bruxelles non prevede che l'Associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo sia formata obbligatoriamente in linea con le leggi attualmente vigenti di Pristina", ha dichiarato ieri il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta la stampa locale. Vucic ha aggiunto che è stato però concordato di formare l'Associazione dopo "l'armonizzazione" alla normativa vigente. "Appena verranno fatti i cambiamenti allora arriverà la conferma della Corte costituzionale del Kosovo, che ha solo la facoltà di confermare e non di negare o arrestare (il processo)". (segue) (Seb)