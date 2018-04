Serbia: ministro Esteri Dacic, attività diplomatica Belgrado mirata a soluzione problema Kosovo (6)

- I rappresentanti della Lista serba sostengono che "Pristina non ha volontà" di dare piena attuazione all'accordo mediato dall'Ue sulla creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba, mentre l'annuncio di ieri del governo kosovaro sarebbe finalizzata solamente "a far diminuire la pressione internazionale" sul tema. Il governo di Pristina ha avviato nei giorni scorsi i primi passi per redigere lo statuto dell'Associazione delle municipalità a maggioranza serba. Secondo il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj il dialogo tra Kosovo e Serbia deve entrare nella sua "fase finale", in quanto Pristina è rimasta "ostaggio del processo e non può progredire". Lo ha affermato in un'intervista per l'organizzazione "Fol Hapur" ripresa oggi dai media locali. Secondo Haradinaj, l'attuale andamento del dialogo tra Pristina e Belgrado non è soddisfacente e pertanto "non sta avendo effetto". Per questo - ha osservato il premier - "il processo di dialogo deve entrare nella sua fase finale" tramite "l'attuazione degli accordi che sono già stati raggiunti". (segue) (Seb)