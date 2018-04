Germania-Serbia: cancelliere tedesco Merkel, Belgrado importante per la regione (5)

- Vucic ha aggiunto che è stato però concordato di formare l'Associazione dopo "l'armonizzazione" alla normativa vigente. "Appena verranno fatti i cambiamenti allora arriverà la conferma della Corte costituzionale del Kosovo, che ha solo la facoltà di confermare e non di negare o arrestare (il processo)". In precedenza il premier Kosovaro Ramush Haradinaj ha detto che l'Associazione dei comuni a maggioranza serba sarà creata in base alla Costituzione kosovara e nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale del paese. Secondo quanto annunciato ieri da una portavoce del governo kosovaro, Pristina ha promesso di mettere a punto lo statuto dell'Associazione comuni a maggioranza serba "nell'arco di quattro mesi". (segue) (Seb)