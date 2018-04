Kosovo: governo adotta bozza nuovo codice penale

- Il governo del Kosovo ha approvato oggi una nuova bozza del codice penale. Il ministro della Giustizia di Pristina Abelard Tahiri ha spiegato che il nuovo codice "è in linea con gli standard dell'Unione europea" e pone le basi per progressi nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha salutato l'adozione del provvedimento affermando che conferma l'impegno di Pristina nella lotta alla corruzione.I l primo ministro kosovaro Haradinaj ha convocato nei giorni scorsi una riunione con i rappresentanti dei comuni come parte del coordinamento tra governo ed enti locali. (segue) (Kop)