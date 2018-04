Kosovo: premier Haradinaj, nessuna richiesta di dimissioni prima di sentenze dai tribunali (4)

- I diplomatici occidentali hanno richiesto un'analisi completa e trasparente, mentre i partiti di opposizione hanno chiesto un'indagine completa. Secondo il portale, tra le intercettazioni ci sarebbero telefonate di Grabovci, allora capo del gruppo parlamentare del Pdk e dell'ex leader del partito e attuale presidente del Kosovo, Hashim Thaci, così come il leader del Pdk attuale, Kadri Veseli. “Insajderi” non spiega però il contenuto di queste conversazioni, ma sostiene che i leader del Pdk avrebbero influenzato numerose nomine in vari settori. Alcune delle conversazioni rivelerebbero l'entità della pressione internazionale a cui Thaci è stato esposto in merito. (Kop)