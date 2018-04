I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, dialogo deve entrare in "fase finale" - Il dialogo tra Kosovo e Serbia deve entrare nella sua "fase finale", in quanto Pristina è rimasta "ostaggio del processo e non può progredire". Lo ha affermato il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj in un'intervista per l'organizzazione "Fol Hapur" ripresa dai media locali. Secondo Haradinaj, l'attuale andamento del dialogo tra Pristina e Belgrado non è soddisfacente e pertanto "non sta avendo effetto". Per questo - ha osservato il premier - "il processo di dialogo deve entrare nella sua fase finale" tramite "l'attuazione degli accordi che sono già stati raggiunti". A modo di vedere del premier, "il maggiore stallo è con l'Associazione dei comuni a maggioranza serba, dal momento che la Serbia usa ciò come una scusa per non dare attuazione agli altri accordi". Secondo Haradinaj, il punto principale nella redazione dello statuto dell'associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo è comunque quello del rispetto della sentenza in materia della Corte costituzionale kosovara. (segue) (Res)