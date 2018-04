I fatti del giorno - Balcani (4)

- Montenegro: candidato presidenziali Djukanovic, posizione sul Kosovo rimane invariata - La posizione del Montenegro riguardo all'indipendenza del Kosovo rimarrà invariata. Lo ha dichiarato oggi il candidato della maggioranza alle presidenziali montenegrine di domenica Milo Djukanovic al quotidiano di Belgrado "Novosti". Djukanovic ha detto che "la Serbia ha perso la guerra per il Kosovo con una politica sbagliata e con lo scontro irragionevole con la Nato nel 1999". Djukanovic ha inoltre dichiarato che "il Montenegro non ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo a causa di pressioni dall'Occidente, ma a causa della convinzione che si è trattato di una mossa orientata a contribuire alla stabilità della regione". Attualmente, "la Serbia non decide sul Kosovo, dato che ha ricevuto il conto per la sconfitta che ha subito in precedenza". (segue) (Res)