Kosovo: arresto cittadini turchi, vicedirettore intelligence non si prenseta davanti a commissione parlamentare (5)

- “La pagherai”, ha affermato Erdogan rivolgendosi a Haradinaj durante un comizio del suo partito Giustizia e sviluppo (Akp) tenutosi sabato scorso a Istanbul. Il presidente turco ha, inoltre, dichiarato: “Durante un’operazione in Kosovo, i nostri servizi di intelligence hanno catturato e riportato” in Turchia sei “importanti esponenti” dell’organizzazione del predicatore islamico Fethullah Gulen, in esilio negli Stati Uniti. Tale gruppo è considerato un’organizzazione terroristica dalle autorità turche, che ritengono Gulen sarebbe l’ispiratore del tentato colpo di Stato avvenuto in Turchia nel luglio del 2016. Nonostante il successo dell’intelligence turca in Kosovo, Erdogan si è detto “infelice” per il licenziamento di Sefaj e Gashi da parte di Haradinaj. Tornando a rivolgersi al premier di Pristina, il presidente turco ha chiesto: “Di chi sono gli ordini in base ai quali hai preso queste misure? Da quando hai iniziato a proteggere chi ha tentato un colpo di Stato contro la Turchia?”. (Kop)