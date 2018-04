Germania-Serbia: cancelliere tedesco Merkel, Belgrado importante per la regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le relazioni tra Pristina e Belgrado, nelle ultime settimane è stato registrato un innalzamento delle tensioni, in particolare dopo l'arresto del direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo Marko Djuric, fermato e rilasciato a Mitrovica per una visita "non autorizzata" secondo le autorità di Pristina. Le tensioni hanno avuto riflessi sulla necessità di redigere lo Statuto dell'associazione dei comuni a maggioranza serba. "L'Accordo di Bruxelles non prevede che l'Associazione di comuni a maggioranza serba in Kosovo sia formata obbligatoriamente in linea con le leggi attualmente vigenti di Pristina", ha dichiarato ieri il presidente Vucic, secondo quanto riportato dalla stampa locale. (segue) (Seb)