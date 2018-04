Kosovo: governo adotta bozza nuovo codice penale (2)

- Nel corso dell'incontro Haradinaj ha fatto riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, temi cruciali per l'esecutivo di Pristina. Haradinaj ha, infatti, chiesto ai capi delle municipalità di offrire il loro sostegno affinché il paese possa rispettare l'ultimo criterio valido per la liberalizzazione del regime dei visti in Unione europea, ovvero l'attuazione di misure concrete per il contrasto alla criminalità e alla corruzione, richiesto da Bruxelles. Il primo ministro kosovaro ha anche discusso del bilancio pubblico, investimenti e della possibilità di costruire un nuovo modello di relazioni tra governo locale e governo centrale. Secondo Haradinaj, l'esecutivo è concentrato sull'aumento degli investimenti nei comuni del Kosovo al fine di raggiungere uno sviluppo armonioso in tutto il paese. (Kop)