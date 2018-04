Kosovo: premier Haradinaj, nessuna richiesta di dimissioni prima di sentenze dai tribunali

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha chiarito che non intende chiedere le dimissioni di nessun componente del governo da lui guidato prima di una sentenza della magistratura. "Il governo prenderà decisioni nel rispetto delle leggi", ha detto Haradinaj citato dall'emittente "Rtk", in riferimento al caso denominato "Pronto", avviato dalla procura contro 11 politici del paese. Secondo il premier, capi d'accusa nei confronti di politici kosovari "non sono una buona notizia per lo Stato di diritto" del paese, ma è necessario attendere prima di prendere misure concrete. Secondo fonti citate nei giorni scorsi dal portale d'informazione "Gazeta Express", il ministro per l'Innovazione kosovaro Besim Beqaj potrebbe presentare la sue dimissioni dato il coinvolgimento nello scandalo "Pronto". (segue) (Kop)