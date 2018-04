Kosovo: premier Haradinaj, nessuna richiesta di dimissioni prima di sentenze dai tribunali (3)

- Secondo l'accusa, "gli imputati hanno abusato del loro incarico collaborando l'uno con l'altro nell'offrire privilegi illegittimi a persone che hanno fatto domanda per cariche importanti, negando i diritti di altri candidati di far parte di un processo equo di assunzione", come riportato dal portale d'informazione "Independent Balkan News Agency". L'accusa arriva dopo una lunga indagine avviata il 26 agosto 2016 nei confronti dell’ex vice presidente e parlamentare del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Adem Grabovci, per il periodo in cui è stato vice ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni tra il 2008-2011. Dalle indagini sono emerse delle conversazioni telefoniche, pubblicate dal sito d’informazione kosovaro "Insajderi”, che dimostrerebbero l'influenza esercitata da Grabovci e da altri funzionari del Pdk nelle nomine governative, della magistratura, dei media e della polizia. La pubblicazione di queste conversazioni ha suscitato molte reazioni in Kosovo. (segue) (Kop)