Serbia-Francia: ministro Esteri francese Le Drian avvia incontri con autorità a Belgrado (2)

- L'ultima visita di un capo dello Stato francese a Belgrado risale al 2001 con Jeacques Chirac. Secondo gli osservatori locali Francia e Serbia hanno lavorato nell'ultimo periodo ad un nuovo sviluppo dei rapporti bilaterali, dopo il "rallentamento" dei decenni passati avvenuto a seguito del crollo della ex Jugoslavia e del riconoscimento dello stato del Kosovo da parte di Parigi. Secondo quanto riferisce l'emittente "Tv Prva", l'ex ambasciatore serbo in Francia Radomir Diklic ha definito la visita di Le Drian importante anche in vista di una risoluzione del problema del Kosovo. La Francia insieme alla Germania, ha detto Diklic, rappresenta un "asse di funzionamento dell'Ue". Per la risoluzione della questione kosovara, ha aggiunto, è importante dunque la visita del capo della diplomazia francese a Belgrado e lo sarà anche quella che effettuerà domani il presidente serbo Vucic a Berlino. "Il ministro francese arriva in un momento in cui la Francia è impegnata in Siria, e questo dimostra quanto tenga a questa visita e quanto tenga ad un innalzamento dei rapporti politici", ha detto Diklic all'emittente "Tv Prva". (segue) (Seb)