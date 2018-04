Albania: acqua a deputati opposizione, ministro Esteri chiede scusa per "reazione istintiva a violenta aggressione" (4)

- Dopo le parole di Basha, i deputati dell'opposizione si sono riuniti attorno a lui, bloccando il podio e lanciando appelli perché Rama "vada via" e chiedendo la scarcerazione degli undici cittadini di Kukes detenuti in carcere dopo le violenti proteste di 10 giorni fa contro l'introduzione del pedaggio sulla tratta albanese dell'autostrada che collega il paese con il Kosovo. "I semplici cittadini vengono arrestati perché protestano per i loro diritti, mentre i criminali ed i corrotti legati al governo sono in libertà", ha dichiarato Basha. A parere del ministro degli Esteri, in attesa della raccomandazione della Commissione europea a favore dell'avvio dei negoziati di adesione con l'Albania "oggi dovevamo essere tutti uniti, e non divisi, con l'opposizione che di giorno in giorno si impegna a trasformare l'Albania in un problema per i suoi partners e amici". (Alt)