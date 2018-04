Kosovo: premier Haradinaj incontra nuovi vertici complesso minerario Trepca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso marzo il direttore generale del complesso minerario di Trepca, Ahmet Tmava, ha presentato le sue dimissioni motivandole con presunte interferenze da parte del ministro dello Sviluppo economico kosovaro, Valdrin Lluka. Il ministro ha respinto le accuse come del tutto infondate. "Il nuovo consiglio direttivo del complesso minerario di Trepca sarà operativo entro il mese di aprile", ha detto il ministro dello Sviluppo economico di Pristina al portale d'informazione "Ekonomia Online". "C'è un grande interesse da parte degli investitori stranieri per investire nel complesso minerario di Trepca, e per questo ogni giorno è una perdita di tempo", ha osservato Lluka. Il parlamento kosovaro ha approvato l’8 ottobre 2016 un progetto di legge sulla trasformazione del complesso minerario Trepca in una società per azioni e il passaggio sotto il controllo dell’esecutivo di Pristina, con l'obiettivo di evitare la liquidazione della miniera. (segue) (Kop)