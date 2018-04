Speciale infrastrutture: Serbia-Francia, ministro Esteri francese Le Drian avvia incontri con autorità a Belgrado

- Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha avviato la sua visita in Serbia. Secondo quanto riferisce la stampa locale, nel pomeriggio sono fissati degli incontri con la premier serba, Ana Brnabic, con il ministro degli Esteri Ivica Dacic e con il presidente della Repubblica Aleksandar Vucic. La visita avrebbe dovuto inserirsi in un più ampio "tour" nella regione comprendendo nei giorni seguenti anche Romania, Albania e Slovenia. Secondo quanto reso noto in queste ore dal ministro degli Esteri serbo Dacic, Le Drian effettuerà solo la tappa di Belgrado a causa "dell'attuale situazione nel mondo legata alla Siria". La visita di Le Drian a Belgrado si inserisce anche nelle attività preparatorie per l'arrivo del presidente francese Emmanuel Macron in Serbia nei prossimi mesi.L'ultima visita di un capo dello Stato francese a Belgrado risale al 2001 con Jeacques Chirac. Secondo gli osservatori locali Francia e Serbia hanno lavorato nell'ultimo periodo ad un nuovo sviluppo dei rapporti bilaterali, dopo il "rallentamento" dei decenni passati avvenuto a seguito del crollo della ex Jugoslavia e del riconoscimento dello stato del Kosovo da parte di Parigi. Secondo quanto riferisce l'emittente "Tv Prva", l'ex ambasciatore serbo in Francia Radomir Diklic ha definito la visita di Le Drian importante anche in vista di una risoluzione del problema del Kosovo. La Francia insieme alla Germania, ha detto Diklic, rappresenta un "asse di funzionamento dell'Ue". Per la risoluzione della questione kosovara, ha aggiunto, è importante dunque la visita del capo della diplomazia francese a Belgrado e lo sarà anche quella che effettuerà domani il presidente serbo Vucic a Berlino. "Il ministro francese arriva in un momento in cui la Francia è impegnata in Siria, e questo dimostra quanto tenga a questa visita e quanto tenga ad un innalzamento dei rapporti politici", ha detto Diklic all'emittente "Tv Prva".L'ex ambasciatore a Parigi ha infine osservato che la Francia ha nella propria agenda con la Serbia anche un avanzamento della cooperazione economica. Diklic ha ricordato a questo proposito che Parigi ha compiuto di recente due grandi investimenti, ovvero l'ottenimento della concessione dell'aeroporto di Belgrado e la realizzazione dello stabilimento per la distruzione dei rifiuti presenti nel deposito di Vinca, il più grande della capitale serba. E' stato firmato il 22 marzo il contratto per la concessione dell'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado alla società francese Vinci airports. La firma è avvenuta nella sede di Palazzo Serbia alla presenza della premier Ana Brnabic. La concessione ha una durata di 25 anni e la transazione ha un valore nominale complessivo di 1.461.508.000 euro in cui rientra il pagamento della concessione, i pagamenti minimi annuali e gli investimenti di capitale.La Vinci airports ha offerto un pagamento per la concessione pari a 501 milioni di euro, suddiviso in 417 milioni alla Repubblica di Serbia e 84 milioni ai piccoli azionisti. La gara indetta dal governo della Serbia per la concessione dell'aeroporto è stata vinta agli inizi di gennaio dalla società francese Vinci Airports, a fronte di 4 offerte esaminate dalla commissione apposita. Scadeva il 5 gennaio il termine per la selezione di un nome, dopo che il termine era stato spostato dal 25 dicembre al 29 dello stesso mese ed infine a gennaio. Le offerte valide rimaste in gara erano quelle del consorzio svizzero-francese Zuerich Airport, Eiffage e Meridian Eastern Europa Investments, del consorzio greco-indiano GMR Infrastructure e Terna, della società francese Vinci Airports, e quella del consorzio sudcoreano-turco-cipriota Incheon International Airport Corporation, Yatirimlari ve Islatme e Vtb Capital Infrastructure.Il governo serbo ha deciso di optare per una concessione a privati, e non per la vendita, dello scalo principale del paese. I termini della gara prevedevano una concessione di 25 anni, con obblighi da parte della società concessionaria di finanziamento delle operazioni di costruzione e ristrutturazione degli spazi aeroportuali, oltre che della manutenzione e gestione delle infrastrutture. Le società o i consorzi interessati dovevano inoltre avere almeno 500 milioni di euro di capitale. (Seb)