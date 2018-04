Kosovo-Grecia: ministro Esteri Kotzias, agenda positiva per non rimanere "prigionieri del passato"

- La Grecia assisterà il Kosovo e punta a istituire un'agenda positiva per i rapporti bilaterali in modo da "avanzare passo per passo e non rimanere prigionieri del passato". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Atene Nikos Kotzias, arrivato ieri sera a Pristina per una visita ufficiale di due giorni. "Il Kosovo appartiene alla regione dei Balcani e aiutando il Kosovo stiamo anche aiutando noi stessi", ha dichiarato Kotzias durante l'incontro con l'omologo kosovaro Behgjet Pacolli. Secondo Kotzias, il Kosovo deve costruire una nuova realtà nei Balcani, anche in vista del prossimo vertice Ue di maggio a Sofia dedicato all'integrazione europea della regione. Anche il presidente kosovaro Hashim Thaci ha incontrato Kotzias richiedendo il sostegno di Atene "per la nostra adesione all'Interpol, all'Unesco, alla Nato, all'Unione europea e anche alle Nazioni Unite". (segue) (Kop)