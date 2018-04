Kosovo-Bulgaria: premier Borisov lunedì in visita a Pristina, focus su vertice Ue di maggio a Sofia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro bulgaro Borisov ha avuto nei giorni scorsi una conversazione telefonica con il presidente kosovaro Thaci. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Bulgarian News Agency”, Thaci avrebbe assicurato a Borisov che Pristina non desidera alcun “conflitto” o “attacco armato” nella regione. La telefonata è arrivata dopo che il premier bulgaro ha incontrato il presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso della Fiera commerciale di Mostar in Bosnia, dove i due leader politici hanno concordato circa l’importanza della pace e della prospettiva europea per i Balcani occidentali, secondo quanto riferito dal governo di Sofia in un comunicato ripreso dai media nazionali. (segue) (Kop)