Kosovo-Serbia: vicepremier di Pristina Hoxhaj, Belgrado continua ad abusare delle organizzazioni internazionali (4)

- Anche il mese scorso Pacolli aveva accusato la Serbia, sostenendo che Belgrado “sta sfidando apertamente la politica estera” di Pristina, in particolare per quanto riguarda il suo percorso di adesione nell'Ue e nelle altre organizzazioni internazionali. Secondo Pacolli, da Belgrado è in atto una "costante azione di lobbying" nei confronti degli Stati che hanno già riconosciuto il Kosovo affinché essi revochino la loro decisione sul tema. A livello Ue sono cinque i paesi che non hanno riconosciuto l'indipendenza del Kosovo: Spagna, Grecia, Cipro, Slovacchia e Romania. (Kop)