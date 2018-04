Kosovo: premier Haradinaj incontra nuovi vertici complesso minerario Trepca (3)

- Il 17 maggio 2013, il governo serbo aveva firmato un accordo di cooperazione tecnica e commerciale con la statunitense New Generation Power Llc per portare nuovi investimenti, migliorare la qualità della produzione e aprire nuovi posti di lavoro. L’intesa era stata definita a sua volta illegale da Pristina. Il complesso minerario si trova nel nord del Kosovo e vi si estraggono diversi metalli fra cui oro, argento, piombo, zinco e cadmio. La struttura estrattiva fu creata negli anni Venti del secolo scorso e nel suo periodo migliore occupava 25 mila persone. Oggi le miniere impiegano circa 3.300 dipendenti di etnia sia serba che albanese. Lo status legale è ancora incerto, essendo conteso dalle autorità di Kosovo e Serbia. Il 65-70 per cento delle capacità estrattive si trovano infatti nella parte sud di Mitrovica, nel Kosovo settentrionale, mentre la parte restante si trova a nord del fiume Ibar, nella parte della municipalità controllata dai serbi. (Kop)