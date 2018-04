Albania: protesta in parlamento, deputati opposizione lanciano sacchetti farina e bottiglie d'acqua contro premier (2)

- Dopo le parole di Basha, i deputati dell'opposizione si sono riuniti attorno a lui, bloccando il podio e lanciando appelli perché Rama "vada via" e chiedendo la scarcerazione degli undici cittadini di Kukes detenuti in carcere dopo le violenti proteste di 10 giorni fa contro l'introduzione del pedaggio sulla tratta albanese dell'autostrada che collega il paese con il Kosovo. "I semplici cittadini vengono arrestati perché protestano per i loro diritti, mentre i criminali ed i corrotti legati al governo sono in libertà", ha dichiarato Basha. La seduta è stata interrotta più volte, dopo che alcuni deputati dell'opposizione hanno lanciato sacchetti di farina e bottiglie in direzione del premier, il quale è rimasto irremovibile, a differenza del suo ministro degli Esteri Ditmir Bushati che invece ha risposto buttando dell'acqua ai deputati dell'opposizione. (Alt)