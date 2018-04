I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: premier Haradinaj, Costituzione è pilastro del paese - Dopo la dichiarazione d'indipendenza, l'anniversario della Costituzione del Kosovo è tra le date più importanti per il paese. Lo ha detto oggi il primo ministro Ramush Haradinaj parlando in occasione dell'anniversario dell'approvazione della Costituzione kosovara (8 aprile 2008). L'emittente "Rtk" riferisce che Haradinaj ha sottolineato come dieci anni fa il Kosovo abbia suggellato la sua indipendenza approvando la Costituzione "in uno spirito democratico e senza restrizioni" per tutti i cittadini. "L'anniversario di quest'anno del principale pilastro legale del paese ci trova pieni di compiti", ha osservato Haradinaj sottolineando l'importanza del percorso di integrazione euro-atlantica del paese. (segue) (Res)