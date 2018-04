Fyrom: premier Zaev, adesione Nato passa prima da soluzione a disputa sul nome con Grecia (3)

- L'incontro in programma il 12 aprile tra i ministri degli Esteri di Grecia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Nikos Kotzias e Nikola Dimitrov, si terrà nella località di Ocrida (Ohrid). La tappa macedone è l'ultima di un tour balcanico che vedrà il capo della diplomazia greca in Serbia e Kosovo. Il colloquio Kotzias-Dimitrov sarà il terzo in un mese tra i due ministri degli Esteri che stanno portando avanti verso una fase decisiva i negoziati per risolvere la disputa sul nome. "Molti progressi sono stati fatti nei negoziati per risolvere la disputa sul nome: Stiamo affrontando le questioni più difficili", ha spiegato lo scorso 30 marzo il ministro degli Esteri macedone Dimitrov, commentando in conferenza stampa l'esito dell'incontro a Vienna con l'omologo greco Kotzias e con il mediatore Onu Matthew Nimetz. Quello presso il ministero degli Esteri di Vienna è stato un incontro di oltre sette ore. "Stiamo ragionando logicamente, su quello che è più importante per una parte e quello che conta di più per l'altra, e su come possiamo unire le due cose per un compromesso che è il nostro obiettivo", ha detto Dimitrov parlando di "avvicinamento concreto ad una soluzione". Il ministro degli Esteri ellenico Kotzias, da parte sua, ha commentato l'incontro auspicando che Atene e Skopje nella prossima riunione saranno pronte "a compiere un grande passo". (segue) (Mas)