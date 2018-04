Kosovo: ministro Esteri Pacolli, non si discute partecipazione Pristina a prossimo vertice Ue di Sofia (3)

- Il capo gruppo parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Avdullah Hoti ha dato in precedenza un ultimatum al governo di Pristina prima di presentare una mozione di sfiducia. Secondo Hoti, riferisce l'agenzia di stampa "Kosova Press", il governo del premier Ramush Haradinaj è ormai in minoranza nell'Assemblea nazionale e per questo "sono sorpreso quando dicono che il governo è stabile; in circostanze normali avrebbero dovuto immediatamente venire in parlamento e dimettersi". A modo di vedere del capo gruppo Ldk, è importante trovare in parlamento un accordo sulla data delle elezioni: "Se questo non sarà il caso, saremo obbligati a presentare una mozione per rovesciare il governo", ha detto Hoti. (segue) (Kop)