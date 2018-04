Kosovo: ministro Esteri Pacolli, non si discute partecipazione Pristina a prossimo vertice Ue di Sofia (4)

- La prossima settimana dovrebbe essere fissata una data per elezioni anticipate in Kosovo, ha spiegato nei giorni scorsi il parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Vjosa Osmani, parlando all'emittente televisiva "T7". L'esponente del maggiore partito dell'opposizione ha detto che "la prossima settimana invieremo un invito pubblico a tutti i partiti, per sedersi attorno ad un tavolo e accordarsi sulla data delle elezioni". Nel caso non ci sia sostegno dagli altri partiti, ha precisato, "procederemo immediatamente con una mozione di sfiducia". "Ogni giorno in più speso con questo governo è dannoso per il Kosovo", ha detto Osmani. Anche l'ufficio di presidenza dell'Ldk nel corso di una riunione ha deciso che il partito è pronto per avviare le procedure per portare il paese ad elezioni anticipate. Il movimento Vetevendosje, tramite il deputato Rexhep Selimi, ha affermato che l'esecutivo del premier Ramush Haradinaj "deve andarsene non per l'abbandono della Lista serba ma per il mal governo". (Kop)