Kosovo: fonti stampa, missione Eulex potrebbe terminare a naturale scadenza (3)

- Ancora non è stato stabilito il ruolo della missione europea Eulex in Kosovo dopo la fine del suo mandato previsto per il mese di giugno 2018. Lo stesso Tahiri ne aveva parlato durante una visita al Dipartimento di medicina legale dello scorso 8 marzo, dove si è recato accompagnato dal capo della missione Eulex Alexandra Papadopoulou. "Attualmente siamo in fase di consultazioni e non abbiamo deciso sul ruolo di Eulex dopo giugno", ha detto il ministro kosovaro ringraziando la missione europea di assistenza giudiziaria per il grande lavoro svolto in questi anni. "Nel momento in cui avremo un accordo lo pubblicheremo", ha aggiunto Tahiri. (Kop)