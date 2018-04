I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: fonti stampa, missione Eulex potrebbe terminare a naturale scadenza - La missione Ue in Kosovo Eulex, operante dal 2008 per rafforzare lo stato di diritto nel paese balcanico, dovrebbe ufficialmente concludere il suo mandato decennale il prossimo 14 giugno. Interrogato dal portale d'informazione "Indeksonline", l'Ufficio informazioni della stessa missione ha sottolineato che fino alla fine del mandato, il 14 giugno 2018, la direzione generale di Eulex è impegnata nella progressiva transizione delle funzioni e delle responsabilità del monitoraggio e della consulenza verso l'assistenza degli strumenti dell'Unione, nonché l'uscita graduale del mandato esecutivo della missione, se necessario. "La decisione sul futuro del mandato di Eulex appartiene all'Ue, sempre in stretta cooperazione e coordinamento con le autorità locali", asserisce l'Ufficio comunicazione della missione. D'altra parte, il ministro della Giustizia kosovaro, Abelard Tahiri, ha dichiarato in un'intervista che il sistema giudiziario del Kosovo possiede già le capacità per iniziare i suoi compiti in conformità con le leggi, senza bisogno della missione. (segue) (Res)