Bulgaria-Kosovo: telefonata tra premier Borisov e presidente Thaci, focus su rapporti tra Pristina e Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata della Bosnia, deve garantire la rappresentanza costitutiva del popolo serbo. Lo ha dichiarato ieri il presidente della Serbia Aleksandar Vucic durante un incontro con i rappresentanti della minoranza serba a Mostar, in Erzegovina. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", Vucic ha ribadito l'intenzione di "proseguire a offrire il sostegno finanziario e organizzativo al Coordinamento delle associazioni dei serbi nel cantone di Erzegovina-Neretva". Il rappresentante dei serbi a Mostar Dusan Golo ha ricordato che "i quattro cantoni federali a maggioranza croata non hanno ancora attuato la sentenza della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina che ha stabilito che al popolo serbo non sono garantiti i diritti riservati a uno dei tre popoli costitutivi". (Bus)