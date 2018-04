I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: fonti stampa, probabili dimissioni ministro Innovazione Beqaj - Il ministro per l'Innovazione kosovaro Besim Beqaj presenterà la sue dimissioni dato il coinvolgimento nello scandalo "Pronto". Fonti citate dal portale d'informazione "Gazeta Express" indicano Beqaj, esponente dello schieramento governativo Partito democratico del Kosovo (Pdk), come una delle persone coinvolte nello scandalo, ragione per cui sarà costretto a presentare le sue dimissioni nei prossimi giorni. La richiesta di dimissioni sarebbe arrivata al ministro direttamente dal premier Ramush Haradinaj e dal leader del Pdk, il presidente del parlamento di Prisitna Kadri Veseli. La procura del Kosovo ha rinviato a giudizio 11 persone nell'ambito dello scandalo intercettazioni denominato “Pronto". Si tratta degli ex parlamentari Adem Grabovcik e Zenun Pajaziti, l’attuale ministro per l'Innovazione e le imprese kosovaro Besim Beqaj, l’ex sottosegretario del ministero dell’Interno Ilhami Gashi, il leader del partito democratico di Prizren Njazi Kryeziu, l’ex vice ministro del Lavoro e degli Affari sociali Fatmir Shurdhaj, e l’ex consigliere del ministero dell’Interno Sedat Gashi e l’ex capo del dipartimento farmaceutico al ministero della Salute Arbenita Pajaziti. (segue) (Res)