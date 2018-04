Montenegro-Kosovo: candidato opposizione a presidenziali Milacic denuncia ingerenze premier Haradinaj

- Il leader del Vero Montenegro (opposizione a Podgorica) Marko Milacic ha denunciato oggi "ingerenze" del premier kosovaro Ramush Haradinaj nella campagna per le elezioni presidenziali montenegrine che si terranno il 15 aprile. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Analitika", Milacic, che figura tra i candidati alle presidenziali, ha criticato "il premier del falso stato del Kosovo" per il suo coinvolgimento nella campagna elettorale. Haradinaj ha invitato ieri gli albanesi e i kosovari che vivono in Montenegro a sostenere il candidato della maggioranza, il leader del Partito democratico dei socialisti Milo Djukanovic. (Mop)