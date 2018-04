Serbia-Grecia: presidente serbo Vucic riceve ministro Esteri greco Kotzias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi il ministro greco degli Esteri Nikos Kotzias in visita a Belgrado. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha ringraziato Atene per l'interesse mostrato nel seguire l'andamento del dialogo Belgrado-Pristina e per il sostegno alla sovranità e integrità territoriale della Serbia. Il capo dello stato serbo ha ribadito che l'adesione Ue è la massima priorità della politica estera della Serbia. Una rapida integrazione di tutti i paesi della regione è l'unica garanzia reale, ha detto Vucic, per una stabilità a lungo termine della regione stessa. Il ministro greco ha dichiarato che è nell'interesse della Grecia il fatto che la Serbia sia un paese stabile e che mantenga la stabilità nella regione. Secondo quanto riporta la stampa locale, in precedenza Kotzias ha incontrato a Belgrado l'omologo serbo Ivica Dacic. Al termine del colloquio il capo della diplomazia di Atene ha confermato che la Grecia non intende riconoscere l'indipendenza autoproclamata del Kosovo. (segue) (Seb)