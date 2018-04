Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, Associazione comuni serbi nel rispetto della Costituzione kosovara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comunicato stampa della Lista serba ha definito in precedenza "inaccettabile" l'iniziativa annunciata dal governo guidato dal premier Ramush Haradinaj per avviare la preparazione dello statuto dell'Associazione dei municipi a maggioranza serba sulla base della Costituzione del Kosovo. Secondo la nota, questi atti "servono solo ad uso interno", in quanto l'unico gruppo di lavoro competente a redigere lo statuto è quello composto da rappresentanti serbi, come previsto dall'accordo raggiunto a Bruxelles nel 2015. I rappresentanti della Lista serba sostengono che "Pristina non ha volontà" di dare piena attuazione all'accordo mediato dall'Ue sulla creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba, mentre l'annuncio di ieri del governo kosovaro sarebbe finalizzata solamente "a far diminuire la pressione internazionale" sul tema. (segue) (Kop)